Kevin Costner costumi non pagati per 440mila dollari | citato in giudizio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nuovi problemi legali e finanziari per Kevin Costner e per la sua ambiziosa saga western ‘Horizon: An American Saga’. L’attore e regista statunitense è stato citato in giudizio in California per il mancato pagamento dei costi di noleggio dei costumi utilizzati nel secondo capitolo della serie. La società Western Costume ha depositato lunedì . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

kevin costner costumi non pagati per 440mila dollari citato in giudizio

© Ildifforme.it - Kevin Costner, costumi non pagati per 440mila dollari: citato in giudizio

Leggi anche: Kevin Costner e la causa da 400mila dollari per Horizon 2: citato in giudizio per costumi mai pagati

Leggi anche: Kevin Costner: la Western Costume lo cita in giudizio per oltre 400 mila dollari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Kevin Costner e la causa da 400mila dollari per Horizon 2: citato in giudizio per costumi mai pagati; Kevin Costner citato in giudizio per mancato pagamento relativo al film “Horizon 2”; Russia-Estonia, tensione al confine. Tallinn: Spariamo se soldati che superano il confine; Kevin Costner e la causa da 400mila dollari per Horizon 2 | citato in giudizio per costumi mai pagati.

kevin costner costumi pagatiKevin Costner, costumi non pagati per 440mila dollari: citato in giudizio - (Adnkronos) – Nuovi problemi legali e finanziari per Kevin Costner e per la sua ambiziosa saga western ‘Horizon: An American Saga’. msn.com

kevin costner costumi pagatiKevin Costner citato in giudizio per mancati pagamenti di costumi di scena: chiesto risarcimento di oltre 400mila dollari - Kevin Costner ancora nei guai per via della sua nuova e ambiziosa saga western «Horizon: An American Saga». msn.com

kevin costner costumi pagatiKevin Costner di nuovo nei guai: «Non ha pagato i costumi del suo film» - Stavolta l’attore e regista americano è stato citato in giudizio perché non avrebbe pagato i costumi del secondo capitolo della serie western “Horizon: An American S ... open.online

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.