Kevin Costner citato in giudizio per 440mila dollari | i costumi di Horizon 2 non sarebbero stati pagati

Kevin Costner è finito al centro di una nuova causa legale: la società Western Costume lo ha citato in giudizio, chiedendo 440mila dollari per il presunto mancato pagamento dei costumi utilizzati nel secondo capitolo di Horizon: An American Saga.

