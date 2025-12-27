Kevin Costner citato in giudizio per 440mila dollari | cosa è successo all’attore

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un periodo semplice per Kevin Costner. L’attore e regista, che negli ultimi anni ha puntato tutto sulla sua ambiziosa saga western Horizon: An American Saga, si trova ora al centro di una controversia legale che nulla ha a che vedere con il botteghino (per una volta) ma che rischia comunque di pesare sul futuro del progetto. A portarlo in tribunale, infatti, è una società specializzata nel noleggio di costumi di scena, convinta di non essere stata pagata per il lavoro svolto sul set. Kevin Costner: ecco perché deve risarcire 440mila dollari. La vicenda che vede coinvolto in prima persona Kevin Costner e la sua casa di produzione Territory Pictures ruota attorno ai costumi utilizzati per il secondo capitolo di Horizon. 🔗 Leggi su Dilei.it

