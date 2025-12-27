Kalulu a Sky: «Non un gol bellissimo, ma fa molto bene». Le dichiarazioni del difensore francese dopo la sfida tra Pisa e Juventus. Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dalla formazione di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. PARTITA DIFFICILE – « È vero che non era un goal bellissimo, è un goal che fa molto bene. È molto importante. Poi, quando le partite sono difficili come quella di oggi, io penso che nel calcio non ci sia mai fortuna, ma c’è sempre l’impegno che paga. Dobbiamo migliorare certe cose, ma stiamo bene » CLASSIFICA – « È vero che con questa vittoria siamo comunque messi bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu a Sky: «Non un gol bellissimo, ma fa molto bene. Dobbiamo migliorare certe cose ma l’impegno paga sempre»

