L’intervista a Thuram Khephren Thuram in un’intervista a Dazn,ha parlato del suo amore per la maglia bianconera e dei modelli a cui si ispira. Con questa intervista, il centrocampista bianconera zittisce ogni voce di mercato sul suo conto. “Da piccolo era più forte di me, ora.” Poi sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Thuram “Juve miglior club d’Italia, Pogba e Viera miei modelli”

Leggi anche: Juve, parla Thuram: “Sono nel miglior club d’Italia. Papà? E’ contento”

Leggi anche: Juve, parla Thuram: “Sono nel miglior club d’Italia. Papà? È contento”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Khephren Thuram, il retroscena del derby col fratello e quei consigli di Henry e Vieira; Thuram: “Juve miglior club in Italia, qui si vede la differenza. Su papà Lilian, Marcus e Pogba...; K. Thuram: “Per me la Juve è il miglior club d’Italia, cosa mi ha fatto capire mio padre! Marcus…”; Khephren Thuram: In Juve-Inter l'esultanza di Marcus mi ha fatto arrabbiare.

Pagina 3 | Thuram: “Juve miglior club in Italia, qui si vede la differenza". Su papà Lilian, Marcus e Pogba... - Poi sul derby d'Italia: "Non è vero che Marcus non ha esultato, mi sono arrabbiato... tuttosport.com