Juventus Savicevic | Adzic deve giocare di più consiglio il prestito

Le parole di Savicevic Durante un recente evento a Milano per un evento Panini, l’ex numero 10 Dejan Savicevic ha consigliato al connazionale Adzic di andare a giocare altrove visto il poco spazio alla Juve: “Doveva andar via e giocare in una squadra media per avere continuità: ha grande qualità, deve giocare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Intervenuto a Sky Sport, il Presidente della Federazione montenegrina, Dejan #Savicevic, ha parlato del giovane talento della #Juventus Vasilije #Adzic. L'ex giocatore del Milan ha dichiarato: "Dopo che ha segnato quel gol contro l'Inter mi aspettavo potess - facebook.com facebook