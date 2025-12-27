Juventus-Milan | niente scambio con Ricci

L’asse di mercato tra Milan e Juventus continua a essere uno dei più intriganti in vista della sessione invernale, con Federico Gatti al centro delle attenzioni rossonere. Massimiliano Allegri, che ha già lavorato con il centrale azzurro durante la sua esperienza torinese, lo considera il rinforzo ideale per irrobustire una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Milan: niente scambio con Ricci Leggi anche: Calciomercato Milan, muro della società per Ricci: niente scambio con… Leggi anche: Juventus, scambio Ricci – Gatti col Milan? Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Milan-Juventus: va in scena il clamoroso scambio a gennaio - Rumor; Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato; Ricci alla Juve, Gatti al Milan: gennaio è il mese degli scambi; Milan, Allegri chiama Gatti: la posizione con la Juventus e la verità sullo scambio con Ricci. Calciomercato, Milan-Juventus: Gatti rossonero? Niente Ricci - I due nomi sul piatto per la Juve / Rumor - L'ipotesi di scambio, trapelata prima di Natale, tra Milan e Juventus con Federico Gatti in rossonero e Samuele Ricci a Torino non è decollata. affaritaliani.it

Juventus e Milan, scambio tra Gatti e Ricci: ecco come stanno le cose | CM.IT - Juventus e Milan, ipotesi scambio tra Federico Gatti e Samuele Ricci non trova alcuna conferma in vista del calciomercato di gennaio ... calciomercato.it

Repubblica | Juventus-Milan, sì allo scambio Gatti-Ricci - Secondo quanto riportato dall'odierna edizione de "La Repubblica" Juventus e Milan potrebbero ... fantamaster.it

Cosa serve sul mercato a Inter, Juventus, Milan, Roma e Napoli – e i supplementi Fiorentina, Lazio e Como Leggi l’editoriale di @tancredipalmeri x.com

Juventus-Milan Sì allo scambio Gatti-Ricci https://bit.ly/4jaWNuB - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.