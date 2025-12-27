Juventus interessata a De Winter | scambio in vista con il Milan? Le ultime di calciomercato

Ceccarini: "L'idea del Milan è quella di mettere in piedi con la Juventus uno scambio Gatti-De Winter" - Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sul ... milannews.it

Niccolò Ceccarini: “Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter” - Il mercato è ormai alle porte e le trattative stanno entrando nel vivo. tuttojuve.com

La notizia è di poche ore fa e avrebbe del clamoroso. La Juventus sarebbe interessata per giugno 2026 ad Antonio Rudiger, difensore centrale del Real Madrid. Il tedesco arriverebbe a Torino a parametro zero, in quanto il suo contratto con i blancos scade la - facebook.com facebook

ULTIM’ORA La #Juventus è interessata a Marcos #Senesi! Il contratto del centrale difensivo 28enne con il Bournemouth scadrà al termine della stagione. Sull’argentino ci sono anche gli occhi di diversi club inglesi e spagnoli. @MatteMoretto #Cal x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.