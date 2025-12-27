Juventus in vista di Pisa | occhio alle piccole! Troppi punti persi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasferta di Pisa e quei troppi punti persi con le piccole Dopo le  vittorie contro Roma e Bologna, la Juventus cerca continuità di rendimento in una trasferta ostica sul campo del Pisa neopromosso. I troppi punti persi con le ultime sono però un campanello d’allarme. Troppi punti  persi con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus in vista di pisa occhio alle piccole troppi punti persi

Juventus, in vista di Pisa: occhio alle piccole! Troppi punti persi

