Juventus in vista di Pisa | occhio alle piccole! Troppi punti persi

La trasferta di Pisa e quei troppi punti persi con le piccole Dopo le vittorie contro Roma e Bologna, la Juventus cerca continuità di rendimento in una trasferta ostica sul campo del Pisa neopromosso. I troppi punti persi con le ultime sono però un campanello d’allarme. Troppi punti persi con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni; Francisco Conceiçao giocherà Pisa-Juventus? Le ultime sulle condizioni dell’esterno offensivo bianconero; Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Juventus, allenamento alla Continassa: le condizioni di Cabal, McKennie e Conceicao.

