L’allenatore del Pisa Alberto Gilardino non ha parlato nella conferenza stampa pre partita in vista della sfida con la Juventus. Ha fatto lo stesso l’allenatore bianconero Luciano Spalletti Niente conferenza stampa in vista della trasferta di Pisa per Luciano Spalletti. In vista della diciassettesima giornata di Serie A, la Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, in vista di Pisa niente conferenza per Gilardino

Leggi anche: Milan-Pisa, Gilardino perde un difensore in vista della partita: il comunicato

Leggi anche: Pisa Inter, analisi dei preparativi e delle scelte di Gilardino in vista della grande sfida contro i nerazzurri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juve, lavoro personalizzato per Conceicao, McKennie e Cabal: le news verso Pisa; Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Roma; McKennie a disposizione con il Pisa, out Conceiçao e Cabal.

Pisa-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale, Spalletti e la tentazione - L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Spalletti è in programma alle ore 20. tuttosport.com