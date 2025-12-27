Juventus il doppio ex Birindelli A Pisa partita dura

Juve Next Gen-Pianese, l'ex Birindelli ferma i bianconeri sullo 0-0 - I bianconeri di Brambilla in campo nell'anticipo del girone B di Serie C per accorciare le distanze in ottica playoff ... tuttosport.com

Birindelli: "Io, pisano, andavo in curva a vedere Kieft e Dunga. Per la Juve non sarà una passeggiata" - L'ex difensore della Juventus fu compagno di Spalletti e ha vissuto il suo esordio da allenatore: "Collante nello spogliatoio, ha sempre avuto una marcia in più. msn.com

Portiere e difensore: il doppio colpo della Juventus con la stessa squadra I DETTAGLI https://bit.ly/3N0X4Eq - facebook.com facebook

Doppio cambio nella Juventus: fuori Yildiz e Cambiaso per Moretti e Kostic LIVE #JuventusRoma 2-1 #ASRoma #SerieAEnilive x.com

