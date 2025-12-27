Juventus il doppio ex Birindelli A Pisa partita dura
Pisano di nascita e cuore bianconero, l’ex calciatore Alessandro Birindelli ha commentato la sfida di questa sera tra Pisa e Juventus a Gazzetta dello Sport. Birindelli ha parlato del suo rapporto con Spalletti, con la Juventus e l’amore per Pisa. Le parole di Birindelli: Birindelli e il rapporto con Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juve, Birindelli svela: «Mi farebbe piacere rivedere una Juventus più dominante: non tanto come risultati, ma come atteggiamento. Pisa in Serie A? Sono Strafelice»
Leggi anche: Pisa–Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita di Serie A
Pisa-Juve, una sfida che torna dopo trentaquattro anni: maglie strappate, sale in campo e numeri 10.
Juve, Birindelli svela: «Mi farebbe piacere rivedere una Juventus più dominante: non tanto come risultati, ma come atteggiamento. Pisa in Serie A? Sono Strafelice» - Sono Strafelice» Alessandro Birindelli, ex difensore cresciuto a Empoli e bandiera della Juventu ... calcionews24.com
Juve Next Gen-Pianese, l'ex Birindelli ferma i bianconeri sullo 0-0 - I bianconeri di Brambilla in campo nell'anticipo del girone B di Serie C per accorciare le distanze in ottica playoff ... tuttosport.com
Birindelli: "Io, pisano, andavo in curva a vedere Kieft e Dunga. Per la Juve non sarà una passeggiata" - L'ex difensore della Juventus fu compagno di Spalletti e ha vissuto il suo esordio da allenatore: "Collante nello spogliatoio, ha sempre avuto una marcia in più. msn.com
Portiere e difensore: il doppio colpo della Juventus con la stessa squadra I DETTAGLI https://bit.ly/3N0X4Eq - facebook.com facebook
Doppio cambio nella Juventus: fuori Yildiz e Cambiaso per Moretti e Kostic LIVE #JuventusRoma 2-1 #ASRoma #SerieAEnilive x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.