Juventus cinica a Pisa | Kalulu e Yildiz firmano il colpo bianconero

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Cetilar Arena la Juve soffre, colpisce due volte nel finale e batte il Pisa 2-0: pali fatali ai toscani, Spalletti aggancia il Milan Missione compiuta per la Juventus, che passa 2-0 sul campo del Pisa al termine di una gara più complicata di quanto dica il risultato finale. Alla Cetilar Arena i bianconeri la . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Pagelle Pisa Juve: Kalulu apre, Yildiz chiude. Zhegrova cambia volto ai bianconeri VOTI

Leggi anche: I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del Pisa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

juventus cinica pisa kaluluAnticipo Serie A. Juventus cinica: battuto 2-0 un ottimo Pisa che resta a – 7 dal Cagliari - All'Arena Garibaldi la squadra toscana centra due pali ma non fa punti e resta penultima con 11 punti a precedere solo la Fiorentina ... calciocasteddu.it

juventus cinica pisa kaluluJuventus, vittoria di carattere a Pisa: 2-0 tra sofferenza e cinismo - 0 tra sofferenza e cinismo La Juventus cerca e trova risposte sul campo di Pisa contro una formazione organizzata e tutt’altro che semplice ... tuttojuve.com

È successo di nuovo, è la Juve della Marmotta! Kalulu e Castellanos... - C’è una corrente del tifo juventino (di correnti ne ha più dell’Oceano Pacifico e della Dc degli Anni 70 messi insieme) che sostiene la mozione del "fuori dalla Champions, anzi fuori da tutte le coppe ... tuttosport.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.