Juventus cinica a Pisa | Kalulu e Yildiz firmano il colpo bianconero

Juventus, vittoria di carattere a Pisa: 2-0 tra sofferenza e cinismo - 0 tra sofferenza e cinismo La Juventus cerca e trova risposte sul campo di Pisa contro una formazione organizzata e tutt’altro che semplice ... tuttojuve.com

È successo di nuovo, è la Juve della Marmotta! Kalulu e Castellanos... - C’è una corrente del tifo juventino (di correnti ne ha più dell’Oceano Pacifico e della Dc degli Anni 70 messi insieme) che sostiene la mozione del "fuori dalla Champions, anzi fuori da tutte le coppe ... tuttosport.com

Big match allo Stadium. I giallorossi sono favoriti. Servirà una #Juventus solida, cinica e spietata per strappare i 3 punti alla Roma e continuare una lenta risalire in classifica. Serve una "Notte da Juve". BUONA GARA BIANCONERI ... e #FinoAllaFine #For x.com

Secondo quanto detto da Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport, la #Juventus è ora una squadra più solida, quadrata e convinta. Grazie a questa ritrovata compattezza si iscrive di diritto alla lotta per lo scudetto. Un'investitura importante per la #Ju - facebook.com facebook

