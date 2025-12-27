Juventus cinica a Pisa | Kalulu e Yildiz firmano il colpo bianconero
Alla Cetilar Arena la Juve soffre, colpisce due volte nel finale e batte il Pisa 2-0: pali fatali ai toscani, Spalletti aggancia il Milan Missione compiuta per la Juventus, che passa 2-0 sul campo del Pisa al termine di una gara più complicata di quanto dica il risultato finale. Alla Cetilar Arena i bianconeri la . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Pagelle Pisa Juve: Kalulu apre, Yildiz chiude. Zhegrova cambia volto ai bianconeri VOTI
Leggi anche: I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del Pisa
Anticipo Serie A. Juventus cinica: battuto 2-0 un ottimo Pisa che resta a – 7 dal Cagliari - All'Arena Garibaldi la squadra toscana centra due pali ma non fa punti e resta penultima con 11 punti a precedere solo la Fiorentina ... calciocasteddu.it
Juventus, vittoria di carattere a Pisa: 2-0 tra sofferenza e cinismo - 0 tra sofferenza e cinismo La Juventus cerca e trova risposte sul campo di Pisa contro una formazione organizzata e tutt’altro che semplice ... tuttojuve.com
È successo di nuovo, è la Juve della Marmotta! Kalulu e Castellanos... - C’è una corrente del tifo juventino (di correnti ne ha più dell’Oceano Pacifico e della Dc degli Anni 70 messi insieme) che sostiene la mozione del "fuori dalla Champions, anzi fuori da tutte le coppe ... tuttosport.com
Big match allo Stadium. I giallorossi sono favoriti. Servirà una #Juventus solida, cinica e spietata per strappare i 3 punti alla Roma e continuare una lenta risalire in classifica. Serve una "Notte da Juve". BUONA GARA BIANCONERI ... e #FinoAllaFine #For x.com
Secondo quanto detto da Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport, la #Juventus è ora una squadra più solida, quadrata e convinta. Grazie a questa ritrovata compattezza si iscrive di diritto alla lotta per lo scudetto. Un'investitura importante per la #Ju - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.