Sette gol e quattro assist gli sono valsi la convocazione per la Coppa d’Africa Juve e Milan possibili alleati di mercato. Non sarebbe la prima volta. Stavolta al centro di tutto c’è lo scambio Gatti-De Winter, di cui entrambe le società stanno parlando. Il centrale di Rivoli è una precisa richiesta di Allegri, dopo che è sfumato il ritorno di Thiago Silva. Juve e Milan, sfida per Diomande del Lipsia (AnsaFoto) – Calciomercato.it Da alleati ad avversari, è davvero un attimo. In Germania, infatti, danno Juve e Milan sulle tracce dello stesso giocatore. O meglio di uno dei migliori talenti attualmente in circolazione, Yan Diomande. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve e Milan, dallo scambio alla sfida per il classe 2006 da 80 milioni

