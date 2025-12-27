Sei vittorie nelle ultime sette partite. Le ultime due molto pesanti, a Bologna e in casa contro la Roma ovvero contro due dirette concorrenti per la qualificazione alla prossima Champions. Adesso si tratta di continuare, sfruttando al meglio un calendario che le strizza l'occhio: la Juventus stasera sarà di scena a Pisa in un match che inaugurerà una striscia di cinque sfide sulla carta tutt'altro che impossibili, dal momento che i bianconeri ospiteranno poi il Lecce prima di rendere visita al Sassuolo, di ricevere la Cremonese e di andare a Cagliari. In definitiva, un trampolino di lancio niente male che si concluderà contro il Napoli, atteso allo Stadium il 25 gennaio: «Se sento qualcuno parlare di partite facili, mordo», ha scherzato Spalletti dopo la vittoria contro la Roma che ha rilanciato le ambizioni della sua squadra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juve dammi il 5 e... occhio a baby Buffon

Leggi anche: Alena Seredova difende il figlio Louis Thomas Buffon, accusato di essere un nepo baby: «La gente può essere cattiva, gli auguro di fregarsene dei commenti stupidi»

Leggi anche: Buffon: «Per Spalletti e per la Juve mi auguro che il matrimonio si faccia»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juve dammi il 5 e... occhio a baby Buffon - A proposito di attacco e di attaccanti, non è escluso che stasera possa vedere il campo per uno spezzone un ragazzo del 2007 che di nome fa Louis e di cognome Buffon: è il figlio di Gigi, ex portiere ... ilgiornale.it