Julia Scheib brucia Rast nel gigante di Semmering Prosegue l’ascesa di Della Mea bene Goggia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa doppia per Julia Scheib, che trionfa nel gigante casalingo di Semmering, centrando il terzo successo stagionale e anche della carriera in Coppa del Mondo. Una vittoria che vale anche il sorpasso nella classifica di specialità alla neozelandese Alice Robinson, che è uscita nella prima manche. Scheib ha fermato la rimonta della svizzera Camille Rast, che ha recuperato tre posizioni nella seconda manche e ha concluso al secondo posto a 14 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche la svedese Sara Hector, che era in testa a metà gara ed invece poi ha chiuso terza con 40 centesimi di ritardo da Scheib. 🔗 Leggi su Oasport.it

