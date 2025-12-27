Julia Scheib brucia Rast nel gigante di Semmering Prosegue l’ascesa di Della Mea bene Goggia
Festa doppia per Julia Scheib, che trionfa nel gigante casalingo di Semmering, centrando il terzo successo stagionale e anche della carriera in Coppa del Mondo. Una vittoria che vale anche il sorpasso nella classifica di specialità alla neozelandese Alice Robinson, che è uscita nella prima manche. Scheib ha fermato la rimonta della svizzera Camille Rast, che ha recuperato tre posizioni nella seconda manche e ha concluso al secondo posto a 14 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche la svedese Sara Hector, che era in testa a metà gara ed invece poi ha chiuso terza con 40 centesimi di ritardo da Scheib. 🔗 Leggi su Oasport.it
