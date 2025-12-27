Joao Mario bocciato da Spalletti | nessun dubbio su quello che potrebbe succedere a gennaio Scenario definito per il portoghese!

Joao Mario è stato bocciato da Spalletti: ecco cosa potrebbe succedere a gennaio per l’esterno portoghese. Scenario chiaro. Il verdetto del campo è stato emesso e non ammette repliche: l’avventura di Joao Mario con la maglia della Juventus è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il laterale destro portoghese è finito definitivamente ai margini del progetto tecnico bianconero e la sessione di mercato di gennaio rappresenta l’unica via d’uscita per evitare sei mesi di tribuna. Il dato che certifica la rottura è impietoso: zero minuti giocati in Champions League. Una statistica che testimonia come il classe 2000 sia sprofondato in fondo alle gerarchie di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

