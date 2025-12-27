Jimmy perde l’automobile e 200mila euro a La Ruota della Fortuna per una sola risposta sbagliata
Jimmy, campione in carica de La Ruota della Fortuna, perde 200mila euro e la Fiat Grande Panda a causa di una sola risposta sbagliata durante la sfida finale della Ruota delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perde 200mila euro a La ruota della fortuna, poi il colpo di scena davanti a tutti: Martina senza parole
Leggi anche: Martina torna a La Ruota della Fortuna dopo aver perso 200mila euro e ne becca 100mila: come è andata la partita
Jimmy perde l’automobile e 200mila euro a La Ruota della Fortuna per una sola risposta sbagliata - Jimmy, campione in carica de La Ruota della Fortuna, perde 200mila euro e la Fiat Grande Panda a causa di una sola risposta sbagliata durante la sfida ... fanpage.it
Jimmy Kimmel, uno dei comici più apprezzati d’America, anti-trumpiano per eccellenza, già censurato per le sue idee e la sua satira, ha pronunciato al canale britannico Channel 4 un discorso alternativo di Natale che è letteralmente un inno e un manuale di - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.