Jim Jarmusch chiede la cittadinanza francese | Voglio evadere dagli Stati Uniti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il regista statunitense Jim Jarmusch ha annunciato l’intenzione di presentare richiesta per ottenere la cittadinanza francese, dichiarando di cercare “un luogo che mi permetta di evadere dagli Stati Uniti”. L’annuncio è arrivato ai microfoni di France Inter, dove il cineasta, 72 anni, era impegnato nella promozione del suo nuovo film ‘Father Mother Sister . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il regista americano Jim Jarmush chiede la nazionalità francese: "Voglio evadere dagli Stati Uniti"

