Jim Jarmusch chiede la cittadinanza francese | Voglio evadere dagli Stati Uniti

(Adnkronos) – Il regista statunitense Jim Jarmusch ha annunciato l'intenzione di presentare richiesta per ottenere la cittadinanza francese, dichiarando di cercare "un luogo che mi permetta di evadere dagli Stati Uniti". L'annuncio è arrivato ai microfoni di France Inter, dove il cineasta, 72 anni, era impegnato nella promozione del suo nuovo film 'Father Mother Sister Brother'.

OGGI, Venerdì 26, ore 16,30 - 18,45 - 21,00 "FATHER MOTHER SISTER BROTHER" di Jim Jarmusch Di film in film, Jim Jarmusch diventa sempre più il pudico poeta di un cinema quieto. Cinema che non urla, non scalpita, non pontifica. Piuttosto, cinema che - facebook.com facebook

