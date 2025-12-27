Jim Jarmusch chiede la cittadinanza francese | Cerco un luogo che mi permetta di scappare dagli Stati Uniti

Jim Jarmusch, regista vincitore del Leone d'Oro a Venezia con il film Father Mother Sister Brother, ha raccontato di voler avviare le pratiche per richiedere la cittadinanza francese: "Vorrei scappare dagli Stati Uniti", ha detto in un'intervista.

