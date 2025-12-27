Jarmusch vuole ‘fuggire’ dagli Usa | Chiedo la nazionalità francese
Il regista americano Jim Jarmusch, nel bel mezzo della promozione del suo nuovo film ‘ Father Mother Sister Brother ‘, ha confidato, in una intervista a France Inter, di voler “richiedere” la cittadinanza francese, cercando “un posto che gli permetta di fuggire dagli Stati Uniti”. “La procedura è in corso – ha detto – Sono un po’ in ritardo, ma sì, lo farò “. Il regista, che quest’anno ha vinto il Leone d’Oro a Venezia per la sua nuova produzione, ritiene che “la Francia, Parigi e la cultura francese siano profondamente radicate” in lui e afferma che sarebbe “ molto onorato di avere un passaporto francese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il primo film dell'anno! Giovedì 1, Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 2026 al @cinemantella Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch USA, Irlanda, Francia, 2025 | 110’ | Commedia, Drammatico | Un film con Tom Waits, Cate Blanchett, Adam Driver, Char - facebook.com facebook
