Izzo via all’avventura col GabicceGradara | Bella sfida

Dopo il giro di boa e pochi giorni prima del match con la Biagio Nazzaro il Gabicce Gradara si è ‘regalato’ l’attaccante Davide Izzo (classe 1995), già bandiera della Fermignanese (otto campionati) con la quale è salito dalla Prima categoria all’Eccellenza ed in precedenza, dopo essersi formato nelle giovanili della Vis Pesaro, era passato al Fermignano in Seconda (tre stagioni) e poi al Santa Cecilia in Prima categoria. Un giocatore che è andato ad allungare la rosa di una compagine che in questo momento occupa la quarta posizione nella classifica generale. Domenica scorsa nella vittoriosa partita contro la Biagio Nazzaro, ha giocato una mezzora partendo dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

