Italia maxi incendio al terminal | fiamme alte dieci metri La situazione 

All’alba, sulla strada tra i paesi del Barese, qualcuno ha alzato gli occhi e ha visto solo questo: una gigantesca colonna di fumo nero che tagliava il cielo, le sirene in lontananza, il traffico che rallentava. Nessuno, nei primi minuti, capiva davvero che cosa stesse bruciando. Minuto dopo minuto, però, la scena si è fatta sempre più chiara: il fumo arrivava da uno dei cuori pulsanti della logistica del Sud, un’area enorme dove ogni giorno transitano mezzi pesanti, merci, lavoratori. Ed è proprio lì che, all’improvviso, le fiamme hanno iniziato a divorare tutto. La mattina di paura tra Rutigliano e Adelfia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Italia, maxi incendio al terminal: fiamme alte 10 metri

Leggi anche: Bari, scoppia incendio alla Terminal Puglia: fiamme alte 10 metri, sul posto i vigili del fuoco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incendio in azienda: fiamme alte oltre 10 metri e visibili da chilometri di distanza - Maxi incendio all'interno di Terminal Puglia, uno dei centri logistici più importanti del Sud Italia. msn.com