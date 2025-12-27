Italia maxi incendio al terminal | fiamme alte dieci metri La situazione
All’alba, sulla strada tra i paesi del Barese, qualcuno ha alzato gli occhi e ha visto solo questo: una gigantesca colonna di fumo nero che tagliava il cielo, le sirene in lontananza, il traffico che rallentava. Nessuno, nei primi minuti, capiva davvero che cosa stesse bruciando. Minuto dopo minuto, però, la scena si è fatta sempre più chiara: il fumo arrivava da uno dei cuori pulsanti della logistica del Sud, un’area enorme dove ogni giorno transitano mezzi pesanti, merci, lavoratori. Ed è proprio lì che, all’improvviso, le fiamme hanno iniziato a divorare tutto. La mattina di paura tra Rutigliano e Adelfia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
