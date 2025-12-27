Italia maxi incendio al terminal | fiamme alte 10 metri

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nelle prime ore della mattinata la struttura della Terminal Puglia, importante snodo della logistica nel Sud Italia. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente innalzate fino a un’altezza stimata di circa dieci metri, generando una densa colonna di fumo nero ben visibile a chilometri di distanza e destando forte preoccupazione in tutta l’area a sud di Bari. L’allarme è scattato poco dopo le 7 del mattino lungo la strada che collega i comuni di Rutigliano e Adelfia, nel territorio barese. In un lasso di tempo molto ridotto il rogo ha interessato una parte significativa del complesso, con il concreto rischio che il fuoco potesse estendersi ai camion in sosta e ai capannoni circostanti, già lambiti dalle lingue di fuoco sospinte dalle raffiche di vento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

