Italia maxi incendio al terminal dei pullman | fiamme alte dieci metri La situazione
Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nelle prime ore del mattino all’interno della Terminal Puglia, uno dei principali poli della logistica nel Mezzogiorno. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto un’altezza stimata di circa dieci metri, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile da grande distanza e creando forte allarme nell’area a sud di Bari. L’allarme è scattato poco dopo le 7, lungo l’asse stradale che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. In pochi minuti il rogo ha interessato una porzione significativa del complesso, con il rischio concreto di propagazione verso i camion e i capannoni limitrofi, già minacciati dalle lingue di fuoco sospinte dal vento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
