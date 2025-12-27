Israele riconosce Somaliland sovrano

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

23.00 Israele ha riconosciuto il Somaliland come "Stato indipendente e sovrano" e ha firmato un accordo per stabilire relazioni diplomatiche con il territorio che si è dichiarato indipendente dalla Somalia nel 1991. E' il primo riconoscimento che arriva da un Paese membro dell'Onu. I ministri degli Esteri di Somalia, Egitto, Turchia e Gibuti hanno condannato la decisione israeliana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

C'è il primo Paese che riconosce il Somaliland stato indipendente.

Israele riconosce il Somaliland: primo Stato al mondo scelta legata a possibili deportazioni di palestinesi da Gaza - Israele è diventato venerdì il primo Paese al mondo a riconoscere formalmente la Repubblica autoproclamata del Somaliland come Stato indipendente e sovrano

Israele ha riconosciuto formalmente il Somaliland come stato indipendente: è il primo paese a farlo - Israele è diventato il primo paese a riconoscere formalmente l'autoproclamata Repubblica del Somaliland come stato sovrano e indipendente.

Israele è il primo Stato al mondo a riconosce il Somaliland - Una decisione destinata ad avere ripercussioni geopolitiche nel Corno d'Africa e a riaccendere le tensioni con Mogadiscio

