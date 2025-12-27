Israele riconosce Somaliland sovrano
23.00 Israele ha riconosciuto il Somaliland come "Stato indipendente e sovrano" e ha firmato un accordo per stabilire relazioni diplomatiche con il territorio che si è dichiarato indipendente dalla Somalia nel 1991. E' il primo riconoscimento che arriva da un Paese membro dell'Onu. I ministri degli Esteri di Somalia, Egitto, Turchia e Gibuti hanno condannato la decisione israeliana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
