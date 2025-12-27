Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì pomeriggio a New York per una sessione d’emergenza, a seguito del riconoscimento del Somaliland da parte di Israele. Lo riporta il Jerusalem Post, secondo cui la sessione si terrà su richiesta della Somalia. Ieri, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato il riconoscimento ufficiale del Somaliland, rendendo Israele il primo Stato membro delle Nazioni Unite a riconoscere la nazione come Stato indipendente e sovrano. Turchia, Arabia Saudita e Qatar hanno condannato la decisione di Israele: il ministero degli Esteri turco ha definito illegale la mossa di Israele, affermando che tali azioni mirano a creare instabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele riconosce il Somaliland: convocata per lunedì una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Leggi anche: Israele riconosce il Somaliland per avere una sua base africana

Leggi anche: Israele riconosce Somaliland "sovrano"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Israele riconosce il Somaliland. Mogadiscio condanna, Trump: "Valuteremo" - Israele riconosce ufficialmente il Somaliland, una prima assoluta per la repubblica autoproclamata che si è separata dalla Somalia nel 1991. msn.com