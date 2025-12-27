Israele applaude l' Italia | il gesto di Gideon Saar
Grande soddisfazione nel governo per l'operazione che ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre otto milioni di euro per presunti finanziamenti ad Hamas. Ma non solo: anche da Israele arrivano messaggi di apprezzamento. In pieno shabbat, il riposo ebraico, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar non ha finora commentato la notizia degli arresti, ma ha ritwittato i post dei ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini e di Fratelli d'Italia sulla vicenda. Ma non solo. La notizia dell'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova ha trovato spazio sui principali siti di informazione israeliani, da Times of Israel a Haaretz, fino a quello della tv pubblica Kan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
