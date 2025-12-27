Un guasto alla linea, dovuto a fattori esterni, ha mandato in tilt i pagamenti elettronici proprio nel giorno della vigilia di Natale, quando il punto vendita era rimasto aperto fino alle 20 per consentire anche ai ritardatari degli acquisti natalizi, e soprattutto a chi doveva preparare il cenone o il pranzo di Natale, di fare la spesa. Purtroppo, quella che doveva essere un’opportunità si è trasformata in un piccolo incubo. Alle casse si sono formate code interminabili, con la possibilità di pagare esclusivamente in contanti. Le cassiere sono state costrette a spiegare la situazione a ogni cliente, tra irritazioni, incomprensioni e proteste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iper Fiordaliso. Bancomat in tilt la sera di vigilia

Leggi anche: All'Iper Fiordaliso di Rozzano stop ai pagamenti col bancomat: caos alla vigilia di Natale

Leggi anche: fanno saltare il bancomat: traffico in tilt

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Iper Fiordaliso. Bancomat in tilt la sera di vigilia; All'Iper Fiordaliso di Rozzano stop ai pagamenti col bancomat: caos alla vigilia di Natale; All' Iper Fiordaliso di Rozzano stop ai pagamenti col bancomat | caos alla vigilia di Natale.

All'Iper Fiordaliso di Rozzano stop ai pagamenti col bancomat: caos alla vigilia di Natale - Un guasto alla linea manda in tilt le casse: lunghe code, proteste e clienti costretti a pagare solo in contanti. msn.com