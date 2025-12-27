Dopo oltre 4 anni, “Io sono Giorgia”, l’autobiografia di Giorgia Meloni, continua a essere uno dei libri più venduti su internet. E chiude il 2025 superando di gran lunga la soglia complessiva delle 100mila copie, un risultato incredibile considerando, purtroppo, che il mercato editoriale è in crisi da anni. Io sono Giorgia. “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee” (Rizzoli) è stato un best seller in Italia ed è diventato un fenomeno editoriale. Il libro ha venduto oltre trecentomila copie, ma è ancora più eclatante che nel 2025 il libro, uscito il 2021, abbia venduto ben diecimila copie solo in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Io sono Giorgia” resiste al tempo: supera le trecentomila copia, ancora tra i più letti nel 2025

Leggi anche: Il bel tempo resiste ancora: nebbia ancora protagonista in pianura

Leggi anche: Cobolli: "Non ho trascinato io l'Italia". Berrettini: "Così le vittorie sono ancora più belle"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giorgia Meloni, il regalo di Natale dal partito: dopo il letto king size, è in arrivo il super computer da 9mila euro; Meloni, il messaggio della premier ai militari: «Esercito forte per evitare le guerre»; Consiglio europeo, i dubbi della Ue sui finanziamenti: l’ipotesi eurobond (o di un rinvio).

Quante copie vendono i libri dei politici - La settimana scorsa negli Stati Uniti è stato pubblicato Io sono Giorgia, il libro autobiografico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, uscito in Italia nel 2021. ilpost.it

Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta - (Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Taverna per la festa dell'Indipendenza Usa che si celebra il 4 luglio. notizie.tiscali.it

Trump: “Il libro di Meloni ispirazione per tutti” e posta link per acquistarlo. “Grazie amico mio” - Donald Trump esalta su Truth il libro della premier Giorgia Meloni Sono Giorgia, uscito a giugno nella sua versione inglese. repubblica.it

Ma quale Santa Notte, quale Nascita del Bambino Gesù Gesù lo ha sepolto questa notte nel Mediterraneo l' Occidente dei 'valori cristiani', a partire dal governo di chi ha proclamato un giorno a gran voce: "Io sono Giorgia, io sono donna, sono madre, sono cri - facebook.com facebook