Io esponente di Hamas? È una bufala L’autodifesa di Hannoun il leader dei palestinesi in Italia finito agli arresti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohamed Hannoun negava di essere un esponente di Hamas: “È una bufala, sono semplicemente un palestinese impegnato da decenni nella lotta per i diritti del suo popolo. Hamas ha avuto più del 70% dei voti a Gaza e in Cisgiordania, quindi è un legittimo rappresentante del popolo palestinese. E io sono simpatizzante di Hamas come lo sono di ogni fazione che lotta per i miei diritti”, diceva nell’agosto scorso il presidente dell’Associazione palestinesi in Italia. Oggi è stato arrestato con l’accusa di essere un “componente di vertice di Hamas”e di aver finanziato con sette milioni di euro l’organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

io esponente di hamas 200 una bufala l8217autodifesa di hannoun il leader dei palestinesi in italia finito agli arresti

© Ilfattoquotidiano.it - “Io esponente di Hamas? È una bufala”. L’autodifesa di Hannoun, il leader dei palestinesi in Italia finito agli arresti

Leggi anche: Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun

Leggi anche: Genova, 9 arresti per “finanziamenti illeciti ad Hamas per €7mln”, coinvolto anche presidente associazione palestinesi Italia Mohammad Hannoun

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.