Io esponente di Hamas? È una bufala L’autodifesa di Hannoun il leader dei palestinesi in Italia finito agli arresti

Mohamed Hannoun negava di essere un esponente di Hamas: “È una bufala, sono semplicemente un palestinese impegnato da decenni nella lotta per i diritti del suo popolo. Hamas ha avuto più del 70% dei voti a Gaza e in Cisgiordania, quindi è un legittimo rappresentante del popolo palestinese. E io sono simpatizzante di Hamas come lo sono di ogni fazione che lotta per i miei diritti”, diceva nell’agosto scorso il presidente dell’Associazione palestinesi in Italia. Oggi è stato arrestato con l’accusa di essere un “componente di vertice di Hamas”e di aver finanziato con sette milioni di euro l’organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

