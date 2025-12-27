Investito dopo la messa di Natale si costituisce la ragazza alla guida

AGI - Si è costituita nel giorno di Santo Stefano ai carabinieri una ragazza di 21 anni, confessando di essere alla guida dell'auto che, all'alba di Natale, aveva travolto sulle strisce pedonali e ucciso un uomo di 75 anni a Leinì, nel Torinese. Caludio Fogliano è morto sul colpo, mentre tornava a casa a piedi dopo la messa nella zona intorno a via Montegrappa. La ragazza, che è di Volpiano, si è presentata in caserma, come raccontano diversi giornali, insieme alla madre. Quella sera era alla guida della Fiat Grande Punto proprio della madre e stava accompagnando a una festa il fratello di 20 anni e una amica di 18 anni.

