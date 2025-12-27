Investe tutti i risparmi in Bitcoin, la società fallisce e lui perde 50mila euro.

Lucca, 27 dicembre 2024 – Aveva investito tutti i suoi risparmi in bitcoin, tramite una società che nel marzo 2024 aveva aperto uno sportello in via Pesciatina a Lunata promettendo alti interessi e affari d’oro. Peccato che all’improvviso sia invece fallita, lasciandolo con un pugno di mosche in mano. Vittima del tracollo finanziario un pensionato 69enne della Piana che ci ha rimesso ben 50mila euro e ha deciso di denunciare tutti per truffa. Conti in banca prosciugati solo con un sms: la centrale delle truffe a Santa Croce sull'Arno Società dichiarata fallita, numerose denunce. Non è certo il solo risparmiatore lucchese ad essere rimasto vittima del crac di questo primo “Bitcoinpoint“ della Piana, collegato alla società Swag dichiarata fallita nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

