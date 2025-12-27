Inter obiettivo Palestra | Marotta rinforza la difesa
Mancano ormai pochi giorni all’inizio della sessione di calciomercato invernale e sebbene Chivu abbia affermato in conferenza stampa di non voler parlare di nuovi acquisti, è facile intuire quali siano le lacune presenti nella formazione dell’Inter e che avrebbero bisogno di un rinforzo importante. La difesa, con Acerbi e Darmian ancora out e con Dumfries che tornerà in campo non prima di marzo, è in seria difficoltà: De Vrij, Akanji, Bisseck e Bastoni, Luis Henrique e Carlos Augusto, non bastano a dare le giuste sicurezze. Per questo motivo, Marotta si sarebbe messo alla ricerca di un nuovo profilo da poter inserire nell’organico di Chivu a partire da subito: uno dei primi obiettivi, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe Marco Palestra, giovane difensore del Cagliari in prestito dall’Atalanta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
