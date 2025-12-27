Inter linea verde Oaktree | Palestra idea per il dopo Dumfries

La direzione è tracciata e non ammette grandi deviazioni: il futuro dell’Inter passa dagli investimenti . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Inter, linea verde Oaktree: Palestra idea per il dopo Dumfries Leggi anche: Mercato Inter, idea Palestra per il ruolo di vice Dumfries Leggi anche: Dumfries Inter, l’olandese è un caso: clausola, infortunio e l’ombra dell’addio. Oaktree detta la linea. Il retroscena sulla scorsa estate Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Svilar, il profilo che mette d'accordo Oaktree e le necessità dell'Inter: sognare non guasta; Calciomercato Inter, ecco quale sarà la nuova linea di Oaktree: il fulcro al centro del progetto; Mercato Inter il piano di ringiovanimento passa dai talenti fatti in casa | pronto il rientro alla base di quei 2 giovani!; Maignan-Inter, intreccio di mercato: distanza sul rinnovo e idea nerazzurra sul francese. Inter, linea verde Oaktree: Palestra idea per il dopo Dumfries - Inter, linea verde Oaktree: Palestra idea per il dopo Dumfries La direzione è tracciata e non ammette grandi deviazioni: il futuro dell’Inter passa dagli ... forzazzurri.net

Tutte le big su Palestra: ci prova l'Inter, c'è la prima maxi-richiesta dell'Atalanta - Oaktree ha dettto la linea del mercato dell’Inter e, salvo rare eccezioni (vedere Akanji) sarà una linea verde quella dei nerazzurri che, non a ... tuttonapoli.net

Mercato, due colpi per il futuro e il giovane chiama l’Inter: “Voglio quella maglia!” - La società nerazzurra sta rivoluzionando il mercato, puntando su giovani talenti emergenti: strategie low- spaziointer.it

Il monte ingaggi dell’Inter per la stagione 2025/26 si assesta su circa 83 milioni di euro netti, pari a 141,5 milioni di euro lordi, con valori complessivamente in linea rispetto all’esercizio precedente In testa alla graduatoria salariale c’è il capitano Lautaro Mart - facebook.com facebook

Inter U23, il bilancio del girone di andata: progetto in linea con le aspettative, ora il prossimo step x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.