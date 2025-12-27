Intelligenza artificiale si usa ancora in poche scuole e a livello sperimentale UE | Necessari finanziamenti e valutazione di impatto

Nel confronto fra i sistemi scolastici europei, l'introduzione dell'intelligenza artificiale rimane – nella maggior parte dei casi – confinata a contesti sperimentali. Il report pubblicato da European Schoolnet evidenzia come l'uso pratico dell'IA nelle scuole sia ancora lontano dall'essere una prassi consolidata. Le esperienze esistono, ma appaiono limitate nel numero e nella durata.

