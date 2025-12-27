Instagram l' addio prima di Ballando | la storia d' amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno

Andrea Delogu vive un momento di grande successo. Nonostante il grave lutto che l'ha colpita ( la morte improvvisa del fratello Evan, 18 anni), la conduttrice de La porta magica è reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle, dove ha trionfato al fianco del maestro Nikita Perotti. Anche in ambito sentimentale, Delogu sembra avere ritrovato la serenità a giudicare dalle foto uscite sulla rivista Chi, che la immortalano insieme alla sua ultima fiamma, Alessandro Marziali. L'uomo sembra avere fatto dimenticare alla conduttrice il suo ex, Luigi Bruno, il modello a cui Andrea è stata legata fino allo scorso settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

