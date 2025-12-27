Inizio saldi invernali 2026 è partito il conto alla rovescia Le date regione per regione

Roma, 27 dicembre 2025 – È partito il conto alla rovescia per l’inizio dei saldi invernali 2026. Archiviato il Natale con gli imprescindibili doni sotto l'albero, è arrivato il momento della caccia all’offerta. Se molti di noi hanno esitato per l’acquisto che non potevamo permetterci o hanno pensato ‘solo’ agli altri e poco a sé stessi, è arrivato il momento di soddisfare la più recondita voglia di shopping, anche quello più futile e superfluo. Ma quando scattano i prezzi scontati? Come è ormai tradizione, nella maggior parte d’Italia i saldi invernali partono sabato 3 gennaio. Ma ci sono alcune differenze legate alle autonomie locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

