Inizia la quattro giorni di Capodanno con il concerto in onore di Senese e Vessicchio

Il Capodanno a Napoli si inaugura al ritmo del Neapolitan Power. Il 29 dicembre, alle 20, al Palavesuvio di Ponticelli iniziano i quattro giorni del Capodanno napoletano con il primo concerto dedicato a James Senese e Peppe Vessicchio, due colonne della musica partenopea scomparse nei mesi scorsi.

Capodanno Napoli, festa al Plebiscito con Elodie e Brancale

