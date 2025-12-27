Infortunio Pellegrini la Roma non sorride | i tempi di recupero non sono brevi Quando rientrerà a disposizione il centrocampista

Infortunio Pellegrini, le notizie non sono positive. Il centrocampista della Roma dovrà stare ai box per almeno 3-4 settimane. Le ultime L’infortunio di Pellegrini rappresenta una tegola pesante per la Roma in un momento cruciale della stagione. Il centrocampista giallorosso si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema fisico accusato in allenamento due giorni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Pellegrini, la Roma non sorride: i tempi di recupero non sono brevi. Quando rientrerà a disposizione il centrocampista Leggi anche: Cancellieri Lazio, si allungano i tempi di recupero: quando il giocatore rientrerà a disposizione dall’infortunio Leggi anche: Infortunio Dybala, si ferma ancora l’argentino: lesione e tempi di recupero lunghi. Ecco quando rientrerà l’ex attaccante della Juventus Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma-Genoa, sorride De Rossi: un ritorno importante a centrocampo; Infortunio Pellegrini - Si teme uno stiramento al quadricipite per il trequartista; Infortunio Pellegrini - Si teme uno stiramento al quadricipite per il trequartista. Mancini: Buon...; Infortunio Pellegrini - Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, fuori 3-4 settimane. Infortunio Pellegrini, la Roma non sorride: i tempi di recupero non sono brevi. Quando rientrerà a disposizione il centrocampista - Le ultime L’infortunio di Pellegrini rappresenta una tegola pesante per l ... calcionews24.com

Roma, infortunio Pellegrini: tegola per Gasperini, i tempi di recupero - Il centrocampista giallorosso ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, la ... fantamaster.it

Roma, Pellegrini tiene in ansia Gasperini e il mondo giallorosso: come sta il centrocampista dopo l’infortunio accusato a Natale - Roma, sono ore di ansia in casa giallorossa per le condizioni di Pellegrini. lazionews24.com

La Roma perde Lorenzo Pellegrini per infortunio. Il fantasista giallorosso potrebbe tornare a disposizione di Gasperini quasi a fine gennaio. Il tecnico dei capitolini ora dovrà cambiare tatticamente la sua squadra - facebook.com facebook

Roma, preoccupa l'infortunio di #Pellegrini #26dicembre bmbr.cc/k1j08im x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.