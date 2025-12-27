Infortunati Juve | perché Conceicao e Cabal non sono stati convocati per il match con il Pisa Il motivo

di Marco Baridon Infortunati Juve: perché Conceicao e Cabal non sono stati convocati per la sfida dell’Arena Garibaldi contro il Pisa. Il motivo. Le ultime riserve sono state sciolte e la lista dei convocati per la trasferta dell’Arena Garibaldi consegna a Luciano Spalletti una Juventus rimaneggiata sugli esterni. Nel giorno della sfida contro il Pisa, valida per la 17ª giornata di Serie A, il tecnico toscano deve rinunciare a due pedine importanti. Non saranno della partita né Francisco Conceicao né Juan Cabal, rimasti a Torino per smaltire i rispettivi problemi fisici e non rischiare ricadute in vista del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

