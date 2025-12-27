Infopoint del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna al Natale Arbëresche
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, con un proprio InfoPoint, al “Natale Arbëreshe” che si terrà a Piana degli Albanesi (Palermo), domenica prossima, in piazza Vittorio Emanuele. L’evento, al quale sono attesi numerosi visitatori, promuove l’identità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
