Infopoint del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna al Natale Arbëresche

Camera di commercio, infopoint del punto impresa digitale al “Natale Arberesche” di Piana degli Albanesi - PALERMO (ITALPRESS) – Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, con un proprio InfoPoint, al “Natale Arbereshe” che si terrà a Piana degli Albanesi, domenica pros ... msn.com

Camera di commercio, stand del Punto impresa digitale alla Fiera del presepe di Partanna Mondello - Info point domenica 21 e venerdì 26 dicembre per coinvolgere cittadini e imprese nel favorire la digitalizzazione e promuovere l’economia del territorio ... palermotoday.it

In attesa del giorno più magico dell'anno, ecco i nostri appuntamenti dedicati ai più piccoli, con un ospite speciale: Babbo Natale Vieni a vivere la magia del Natale a Bovino! Per maggiori informazioni vi aspettiamo presso il nostro punto InfoPoint in C - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.