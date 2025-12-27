Influenza, picco soft. Seimila fiorentini a letto. E il ceppo K detta legge.

di Manuela Plastina FIRENZE Non c’è stato il temuto picco di accessi tra vigilia e Natale nei pronto soccorso degli ospedali fiorentini. Menomale, dato che la sanità in questi giorni deve fare i conti anche con le dovute ferie del personale per il periodo natalizio che coinvolge sia i medici di medicina generale che chi lavora negli ospedali. Ma non si può abbassare la guardia: il numero dei contagi da influenza è in netto aumento e il contatto ravvicinato di cenoni e pranzi in famiglia è un grande alleato nella diffusione del virus e del ceppo influenzale A (H3N2), quello prevalente anche sul territorio fiorentino e toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

