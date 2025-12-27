Influenza al picco | 18mila bergamaschi colpiti in 7 giorni

Influenza, ci saranno più casi. L’allarme e i consigli del ministero della Salute - “La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza e delle sue complicanze”, ricorda il ministero della Salute in una circolare. dilei.it

Influenza. Picco superato la settimana scorsa. Incidenza più bassa rispetto ad altri anni. Fino ad oggi colpiti 2,5 milioni di italiani - Da metà ottobre ad oggi l’influenza ha colpito soprattutto bambini fino a 4 anni. quotidianosanita.it

Influenza K, picco più vicino: «Oltre un milione a letto nella settimana di Natale». Sintomi e cure - facebook.com facebook

L' #influenza si diffonde, per il #Veneto il picco è previsto tra fine dicembre e inizio gennaio. Colpiti al momento soprattutto i bambini. Si segnalano alcuni casi gravi, in particolare persone già fisicamente debilitate #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

