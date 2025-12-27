Indonesia imbarcazione affonda nel Parco di Komodo | le ricerche di quattro turisti spagnoli
In Indonesia i soccorritori sono alla ricerca di una famiglia di quattro turisti spagnoli, dopo che un’imbarcazione turistica con a bordo 11 persone è affondata durante la notte nei pressi dell’isola di Padar, una popolare destinazione all’interno del Parco Nazionale di Komodo, hanno riferito le autorità. L’imbarcazione trasportava sei turisti spagnoli, quattro membri dell’equipaggio e una guida locale quando è affondata venerdì sera dopo aver subito un guasto al motore durante un viaggio dall’isola di Komodo a Padar. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Indonesia, 4 turisti dispersi dopo un naufragio. Le condizioni meteo avverse complicano le ricerche
Leggi anche: Paura in crociera, imbarcazione affonda durante un’escursione: 55 persone in mare
Indonesia, imbarcazione affonda nel Parco di Komodo: le ricerche di quattro turisti spagnoli - (LaPresse) In Indonesia i soccorritori sono alla ricerca di una famiglia di quattro turisti spagnoli, dopo che un'imbarcazione turistica con a ... stream24.ilsole24ore.com
Indonesia, affonda battello turistico: famiglia spagnola dispersa - Una famiglia spagnola di quattro persone risulta dispersa dopo che un battello turistico è affondato durante la notte vicino all’isola di Padar, una destinazione popolare all’interno del Parco Naziona ... msn.com
Indonesia, 4 turisti dispersi dopo un naufragio. Le condizioni meteo avverse complicano le ricerche - Venerdì sera, intorno alle 20:30 ora locale, una barca da turismo è affondata al largo dell’isola di Padar, in Indonesia, nei pressi del Parco Nazionale di Komodo. msn.com
Quattro turisti spagnoli risultano dispersi dopo il naufragio di un'imbarcazione da turismo vicino all'isola di Padar, in Indonesia https://l.euronews.com/eJs7 - facebook.com facebook
Quattro turisti spagnoli risultano dispersi dopo il naufragio di un'imbarcazione da turismo vicino all'isola di Padar, in Indonesia x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.