Incontro cruciale tra Zelensky e Trump In arrivo un nuovo piano di pace dall’Ucraina | i dettagli
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontreranno domenica 28 dicembre a Mar-a-Lago, in Florida. Un incontro cruciale e significativo in cui verranno trattati i temi discussi recentemente, tra cui figurano: le garanzie di sicurezza, il controllo del Donbass e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il presidente ucraino ha annunciato che presenterà il piano di pace a un referendum popolare, qualora la Russia decidesse di accettare un cessate il fuoco di almeno sessanta giorni. Zelensky, nuovo piano in attesa di essere approvato da Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
