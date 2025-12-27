Inclusione | il servizio di trasporto delle persone con disabilità prosegue senza interruzioni

Il Comune di Pisa ricorda che il servizio di trasporto sociale per persone con disabilità continua a funzionare regolarmente, permettendo agli utenti di raggiungere scuole dell'obbligo, scuole superiori, università, centri diurni disabili o il luogo di lavoro. Nella zona pisana, il servizio è.

