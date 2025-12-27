Incidente mortale a Pistoia muore anche la nuora dell’anziana vittima

PISTOIA — Quella che doveva essere una tranquilla serata festiva si è trasformata in una tragedia di proporzioni inimmaginabili, scuotendo profondamente l’intera comunità di Pistoia. Il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (26 dicembre) in via Fiorentina, in località Sperone, si è tragicamente aggravato: a perdere la vita sono state due donne appartenenti allo stesso nucleo familiare, unite da un destino crudele a pochi metri di distanza l’una dall’altra. La prima vittima è Liliana Podestà, 87 anni. Secondo le ricostruzioni della polizia municipale, l’anziana stava attraversando la strada intorno alle 18 quando è stata travolta da un’auto che procedeva in direzione Bottegone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Anziana falciata da un’auto. La nuora assiste e muore d’infarto Leggi anche: Dramma a Pistoia: 87enne viene investita e muore, la nuora la vede e viene stroncata da un malore Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vede la suocera investita e uccisa da un’auto, la nuora muore per lo choc; Anziana uccisa da un’auto a Lo Sperone, muore la nuora colpita da un malore; Muore travolta da un’auto mentre attraversa la strada; La tragedia di Santo Stefano, muore investita da un’auto. Laura assiste all’incidente della suocera e non regge allo choc. Pistoia, la suocera investita e uccisa: la nuora muore per lo choc - PISTOIA – Si chiamavano Liliana Podestà e Laura Mecheri: entrambe hanno perso la vita nel pomeriggio di Santo Stefano. livesicilia.it

Incidente mortale a Pistoia, due le vittime: la suocera viene investita, la nuora è colta da malore - Tragico incidente nel tardo pomeriggio del 26 dicembre: una donna è stata investatita e l'altra che era con lei è morta per arresto cardiaco: le vittime sono Liliana Podestà, 87 anni, e la nuora Laura ... corrierefiorentino.corriere.it

Investita da un'auto a Pistoia muore a 87 anni, stroncata da un infarto la nuora che la stava soccorrendo - Una donna di 87 anni è morta investita da un'auto a Pistoia; la nuora 59 enne è stata stroncata da un infarto mentre tentava di soccorrerla ... virgilio.it

Incidente mortale nel quartiere romano dei Parioli, perde la vita un pedone di 86 anni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.