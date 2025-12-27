Incidente in Brianza investito un ciclista | 37enne in ospedale

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente a Desio, in corso Italia: intorno alle 16.30 di oggi, 27 dicembre, un uomo di 37 anni è stato investito in sella alla sua bici.Sul posto la polizia locale di Desio per i rilievi del caso. Immediato anche l’intervento dei sanitari del 118, usciti in codice rosso con un’ambulanza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

incidente in brianza investito un ciclista 37enne in ospedale

© Monzatoday.it - Incidente in Brianza, investito un ciclista: 37enne in ospedale

Leggi anche: Incidente a Monza, ciclista investito: 58enne in ospedale

Leggi anche: Incidente stradale, investito ciclista: 46enne finisce in ospedale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Incidente mortale a Cerro Maggiore: ciclista investito la sera di Natale; Con l'auto contro le tubazioni del gas: grande spavento a Merate; Uccisa sulla ciclabile in viale Brianza a Milano, chiesta condanna per l’assessore Granelli; Due morti sulle ciclabili di Milano, doppia assoluzione per l'assessore Marco Granelli.

incidente brianza investito ciclistaCiclista investito sulla Statale 106, è grave - Un altro incidente stradale si aggiunge all’ormai lungo elenco di quanti se ne sono registrati, anche negli ultimi tempi, sulla orami famigerata statale 106. cn24tv.it

incidente brianza investito ciclistaAncora sangue sulle strade calabresi: ciclista investito, è grave - Ancora sangue sulla Statale 106: sabato 27 dicembre un ciclista è stato investito lungo il tratto che attraversa Corigliano- zoom24.it

incidente brianza investito ciclistaCiclista di 91 anni travolto e ucciso a Monza: chiesta l’archiviazione per l’autista del camion che lo trascinò per 500 metri - La Procura di Monza chiede di non procedere per omicidio stradale nei confronti dell’uomo. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.