Incidente in Brianza investito un ciclista | 37enne in ospedale
Brutto incidente a Desio, in corso Italia: intorno alle 16.30 di oggi, 27 dicembre, un uomo di 37 anni è stato investito in sella alla sua bici.Sul posto la polizia locale di Desio per i rilievi del caso. Immediato anche l’intervento dei sanitari del 118, usciti in codice rosso con un’ambulanza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Incidente mortale a Cerro Maggiore: ciclista investito la sera di Natale; Con l'auto contro le tubazioni del gas: grande spavento a Merate; Uccisa sulla ciclabile in viale Brianza a Milano, chiesta condanna per l’assessore Granelli; Due morti sulle ciclabili di Milano, doppia assoluzione per l'assessore Marco Granelli.
Ciclista investito sulla Statale 106, è grave - Un altro incidente stradale si aggiunge all’ormai lungo elenco di quanti se ne sono registrati, anche negli ultimi tempi, sulla orami famigerata statale 106. cn24tv.it
Ancora sangue sulle strade calabresi: ciclista investito, è grave - Ancora sangue sulla Statale 106: sabato 27 dicembre un ciclista è stato investito lungo il tratto che attraversa Corigliano- zoom24.it
Ciclista di 91 anni travolto e ucciso a Monza: chiesta l’archiviazione per l’autista del camion che lo trascinò per 500 metri - La Procura di Monza chiede di non procedere per omicidio stradale nei confronti dell’uomo. msn.com
Il tragico incidente, avvenuto il 6 luglio del 2018, costò la vita al 51enne limbiatese Giovanni Spagnoli. Accusati di omicidio colposo, in primo grado gli imputati erano stati condannati a due anni e mezzo. - facebook.com facebook
