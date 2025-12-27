Pescia, 27 dicembre 2025 – Restano ricoverati, in condizioni gravi ma stabili, i tre giovani rimasti feriti in un incidente stradale a Pescia (Pistoia) la sera di Natale. L'auto su cui viaggiavano si era scontrata frontalmente con un Suv, finendo fuori dalla carreggiata. Drammatico incidente a Pescia, impatto violentissimo fra due auto: 3 giovani gravissimi in ospedale La più grave è una 23enne ricoverata all'ospedale di Careggi (Firenze), grave in codice rosso all'ospedale di Pistoia anche una 21enne, mentre un ragazzo di 15 anni è stato operato d'urgenza a Pescia; i due più giovani sono sorella e fratello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente a Pescia, i 3 giovani restano gravi. Esami tossicologici sul conducente del suv

