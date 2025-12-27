Inchiesta sui soldi a Hamas parla l’imam di Firenze | Bolla di sapone coinvolte persone che fanno del bene

Firenze, 27 dicembre 2025 – “Abbiamo fiducia nella nostra magistratura, mi dispiace solo che una cosa del genere avvenga nei confronti di persone che lavorano per aiutare gli ultimi e i bisognosi”. Così Izzedin Elzir, imam di Firenze, commenta l'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas con un arresto anche in città. GERMOGLI PH: 30 MARZO 2025 SAN GODENZO CASTAGNO D'ANDREA I MIGRANTI DEL CAS CENTRO ACCOGLIENZA FESTEGGIANO LA FINE DEL RAMADAN CON UN PRANZO CUCINATO DA LORO PER CITTADINI DELLA FRAZIONE E I VOLONTARI DEL CENTRO E MISERICORDIA NELLA FOTO IMAM FIRENZE IZZEDIN ELZIR "Sì, lo conosco", aggiunge su Raed Al Salahat, l’uomo fermato questa mattina in via del Campuccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

